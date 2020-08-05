محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ قد تصل إلى 15 مليار دولار

أعلن محافظ بيروت مروان عبود أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي وقع مساء أمس في مرفأ بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وقال عبود في مقابلة تلفزيونية إن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة لافتا إلى أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن مشيراً إلى أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

وكان وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء أمس إلى 135 شخصاً.

طباعة