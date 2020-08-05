اتحاد الطلبة العرب: اتفاق “قسد” وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري باطل

أدان الاتحاد العام للطلبة العرب بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا “قسد” وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية معتبراً أنه اعتداء صارخ على السيادة السورية ومواصلة للنهج العدائي الأمريكي تجاه سورية العروبة والصمود.

وأكد الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الاتفاق المزيف يشكل سرقة ظاهرة وموصوفة لثروات الشعب العربي السوري وإعاقة لجهود الدولة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق السيادة على كامل التراب السوري مبيناً أن الإدارة الأمريكية ومعها التحالف الصهيو أطلسي وأذيالهم مستمرون بدعم الإرهاب من أجل تقسيم سورية وتدميرها ونهب ثرواتها وزعزعة أمنها واستقرارها.

وأوضح الاتحاد أن هذا الاتفاق الإرهابي يعتبر باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له وفق كل الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية معرباً عن ثقته بأن العدوان والاحتلال الأمريكي والتركي سينتهيان وستفشل الهيمنة والغطرسة الأمريكية كما ستنتهي وتفشل كل التنظيمات الإرهابية المأجورة والعميلة.

وأعرب الاتحاد عن ثقته بانتصار الشعب العربي السوري وجيشه البطل وقيادته على العدوان والاحتلال والإرهاب والحرب الكونية والعقوبات الظالمة المفروضة على البلاد وآخرها ما يسمى قانون “قيصر” من قبل أمريكا زعيمة الإرهاب العالمي وغيرها من الأعداء والعملاء.

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