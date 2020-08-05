افتتاح صالتين للسورية للتجارة في حمص

افتتحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص اليوم صالتين للسورية للتجارة الأولى في حي باب هود بالمدينة القديمة والثانية في مدينة القريتين بالريف الشرقي للمحافظة بهدف توفير السلع الغذائية والمواد التموينية للمواطنين بأسعار منافسة.

افتتاح الصالتين جاء خلال جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ومحافظ حمص بسام بارسيك اليوم اطلعا خلالها على الواقع التمويني بالمحافظة وريفها الشرقي وكل ما يتعلق بعمل المخابز والمطاحن وآلية تسويق الحبوب حيث أكد الوزير البرازي في تصريح للصحفيين أهمية افتتاح صالتي السورية للتجارة ولا سيما في القريتين لتأمين احتياجات المنطقة الشرقية وتحقيقاً لحالة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة بمؤسساتها كافة، لافتاً إلى أنه سيتم تزويدهما بشكل دائم بالمواد الاستهلاكية المطلوبة وبأسعار مخفضة تصل إلى عشرين بالمئة.

وفيما يتعلق بواقع المخابز في المحافظة أكد الوزير البرازي حرص الوزارة على توفير الرغيف الجيد للمواطنين من خلال صيانة المخابز بشكل دوري والاهتمام بأوضاع العمال ورفع رواتبهم وسقف حوافزهم الإنتاجية.

وشملت جولة الوزير التفقدية مخبز الإنشاءات بالمحافظة والذي يعمل بخطين إنتاجيين والمخبز الآلي في بلدة صدد بريف المحافظة ومطحنة الهلال للحبوب.

كما استعرض الوزير البرازي مع المعنيين بالواقع التمويني بالمحافظة الأمور المتعلقة بعمل الأسواق والتجارة والأسعار ومدى توافر المواد الغذائية ومادة الإسمنت من خلال مؤسسة عمران وكذلك كل ما يتعلق بعمل المخابز وشؤون عمالها والصالات الاستهلاكية وغيرها من القضايا التموينية.

وأكد المهندس يوسف قاسم مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أن المؤسسة مستمرة في استلام كميات الحبوب والعمال يواصلون العمل في العطلة من أجل تأمين مادة القمح التمويني فيما يتم العمل أيضا على إعادة صيانة مطحنة الوليد وتلكلخ المتضررتين بفعل الارهاب، مؤكداً جاهزية المؤسسة لتأمين مخصصات مخابز المحافظة من الطحين.

بدوره زياد هزاع مدير عام المؤسسة السورية للمخابز بين أن المؤسسة رصدت واحداً وعشرين مليوناً لتأهيل المولدة الكهربائية لمخبز الزهراء بحمص والذي سيوضع بالخدمة قبل نهاية العام الحالي كما تعمل بحرص على إعادة تأهيل خطوط الانتاج في عدد من مخابز المحافظة وصولاً إلى الرغيف ذي الجودة المطلوبة.

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