مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية من طراز “سو 27” طائرة استطلاع أمريكية من طراز أر سي 135 وطائرة دورية من طراز بوسيدون فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم: رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وانطلقت مقاتلة من طراز “سو 27” تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية لاعتراضهما.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب لمسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز “أر سي 135” تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرة دورية من طراز “أر 8” إيه بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية.

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