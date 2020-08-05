ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 شخصاً

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 135 شخصاً.

وقال حسن في حديث تلفزيوني مساء اليوم إن “هناك أيضاً 80 مفقوداً وآلاف الجرحى حتى الساعة وتعمل الفرق المعنية بالبحث عنهم في البحر وتحت الأنقاض”.

من جهته أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مذكرة تقضي بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم وتنكيس الأعلام عليها وعلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج حداداً على شهداء انفجار مرفأ بيروت.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 100 شخص فيما أصيب أكثر من 4 آلاف شخص بجروح.

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