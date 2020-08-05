ابراهيم النمر

تأهل فريقا الوحدة والمجد إلى نهائي كأس الجمهورية بكرة القدم بعد فوز الوحدة على جاره الجيش في المباراة التي جرت بينهما على أرض ملعب الفيحاء بدمشق بهدف نظيف جاء في الشوط الأول عبر ركلة جزاء في الدقيقة 18 سددها بنجاح عبد الرحمن بركات، وفي الشوط الثاني لم يفلح الجيش في إدراك التعادل رغم الكثافة الهجومية أمام تماسك دفاع الوحدة الذي بقي صامداً حتى النهاية.

وعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص فاز المجد على الساحل بركلات الحظ الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجل الساحل أولاً عبر محمد حديد وعدل للمجد كنان نعمة من ركلة جزاء.

وستقام المباراة النهائية يوم الإثنين القادم بدمشق وسيتم اللجوء إلى وقت إضافي في حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

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