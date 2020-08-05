فرج: إجراءات احترازية أثناء التسجيل لامتحانات الثانوية بفروعها كافة للدورة الثانية

تشرين - عماد نصيرات

أكد مدير تربية ريف دمشق ماهر كمال فرج أن المديرية تستمر باستقبال طلبات التسجيل لامتحانات الثانوية بفروعها كافة لدورتها الثانية الإضافية حتى 12/آب، و تلقي طلبات الاعتراضات عن الدورة الأولى حتى تاريخ 6/آب يومياً من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الثامنة مساءً؛ بهدف الحد من الازدحام والتجمعات بين الطلاب ومرافقيهم، مشيراً الى اتخاذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية كافة و التباعد المكاني للتصدي لفيروس كورونا و في مقدمتها إلزام المراجعين و الموظفين جميعهم بارتداء الكمامات .

يذكر أن عدد المتقدمين للاعتراضات بلغ حتى تاريخه /2000/ اعتراض وعدد المسجلين إلى الدورة الثانية /500/ متقدم .

مديرية التربية تهيب بأبنائنا الطلاب استثمار الفترة التي أعلنت عنها وزارةالتربية بما يحقق عدم التزاحم واتخاذ أعلى درجات الوعي و الحيطة خلال مراجعة دائرة الامتحانات..

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