المزيد من الأدلة حول إمكانية انتشار كورونا عبر الهواء

كشف باحثون في جامعة “هيريوت وايت” بمدينة إدنبرة الاسكتلندية المزيد من الأدلة حول إمكانية انتشار فيروس كورونا عبر الهواء.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الباحثين قولهم: عندما يتنفس الشخص يطلق قطيرات بأحجام مختلفة لا تتبع بالضرورة تدفق الهواء وأن القطرات الصغيرة والكبيرة يمكن أن تتحرك مسافات طويلة نسبياً عبر الهواء وليس دائماً في اتجاهات يمكن التنبؤ بها مع تدفق الهواء ما يزيد من إمكانية انتشار الفيروس.

وابتكر الباحثون نموذجاً رياضياً يظهر بوضوح قطرات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم ووجدوا أن الصيغ البسيطة يمكن استخدامها لتحديد النطاق الأقصى للقطيرة وهذا له آثار مهمة على فهم انتشار كورونا لأن اختباراتهم كشفت عدم وجود قطرات متوسطة الحجم.

وقدم الباحثون صيغاً للتنبؤ متى سيكون لهذه القطرات نطاقات قصيرة، معتبرين أن القطرات الكبيرة والصغيرة يمكن أن تنتقل إلى أبعد من القطرات متوسطة الحجم.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج الجديدة حول تحرك القطيرات قد يكون لها آثار مهمة لفهم انتشار الأمراض المنقولة جوا مثل كوفيد 19.

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