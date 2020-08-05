مصرع خمسة أشخاص في الولايات المتحدة جراء العاصفة أيساياس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم على الساحل الشرقي للولايات المتحدة جراء العاصفة الاستوائية (أيساياس) التي رافقتها رياح عاتية وأمطار غزيرة وحرمت ملايين الأشخاص من الكهرباء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي قوله إن العاصفة ضعفت تدريجياً أمس مع تقدمها نحو شمال شرق البلاد متجهة نحو جنوب شرق كندا حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة.

وأدت العاصفة إلى وقوع أضرار مادية وإلغاء رحلات جوية في شرق الولايات المتحدة كما حرمت ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من الكهرباء في عدة مناطق وخاصة في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك كما تم توقيف خدمة العبارات والعديد من القطارات.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن أمس أن العاصفة أيساياس اشتدت لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى قبل ساعات من الوقت الذي كان من المقرر أن تهبط فيه على ولايتي نورث وساوث كارولاينا برياح خطيرة وعواصف عاتية.

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