بكين: ممارسات واشنطن السيئة معروفة جيداً للعالم

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن هونغ كونغ جزء من أراضي الصين وشؤونها شؤون صينية داخلية لافتاً إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المعيار الأساسي للعلاقات الدولية.

وقال وانغ في مقابلة مع وكالة شينخوا للأنباء اليوم إن “ممارسات واشنطن السيئة المتمثلة في التنصت على البلدان الأخرى ورصدها معروفة جيداً للعالم” معرباً عن أمله بأن تتمكن واشنطن من احترام النظام الاجتماعي للصين وخيارات الشعب الصيني والتخلي عن التدخل المحكوم عليه بالفشل.

وأشار وانغ إلى أن بحر الصين الجنوبي “بيت مشترك لدول المنطقة ولا يمكن أن يكون ساحة تنافس للسياسة الدولية” لافتاً إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي مهمة مشتركة للدول المطلة عليه.

وبين وزير الخارجية الصيني أن الولايات المتحدة تخلق المشاكل باستمرار في بحر الصين الجنوبي بهدف إثارة الفوضى في المنطقة ما يخدم السياسة الأمريكية داعياً دول المنطقة إلى التيقظ وعدم السماح لواشنطن بتدمير الإنجازات التي تحققت في مجالي السلام والتنمية.

وأوضح وانغ أن الشروع في “حرب دبلوماسية” لا يثبت قوة الولايات المتحدة ولكنه يظهر نقص الثقة لديها مشيراً إلى أن الصين لا تنوي الدخول في حرب دبلوماسية مع الولايات المتحدة ولكن إذا أصرت الولايات المتحدة على أن تسلك الطريق الخاطئ ستكون الصين مستعدة للرد.

واستنكر وانغ ادعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن سياسة المشاركة مع الصين التي اتبعتها إدارات أمريكية متعاقبة “فشلت” موضحاً أن هذا الادعاء “مجرد إعادة لعقلية الحرب الباردة”.

وتابع وزير الخارجية الصيني إن “الصين سوف تواصل السعي للتنمية والتقدم لتلبية رغبة شعبها وتحقيق إسهامات جديدة للبشرية” مضيفاً “أن أي طرف يحاول عرقلة هذه العملية لا يمكن إلا أن يفشل في النهاية”.

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