لجنة طوارئ حلب: التشدد في ارتداء الكمامات والتعقيم .. وعقوبات رادعة للمخالفين

حلب-رحاب الإبراهيم

في ظل ازدياد عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، قررت لجنة الطوارئ خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ حلب_

حسين دياب التشدد في تطبيق قرارات الفريق الحكومي المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء، حيث منع دخول أية جهة عامة من دون ارتداء الكمامة، سواء من المراجعين أو العاملين في الجهات الحكومية.

وشددت اللجنة على ضرورة إلزام العاملين في المنشآت السياحية والمطاعم والأفران والمحال التجارية والغذائية ووسائل النقل الجماعي ومحطات الوقود، وسواها من الفعاليات، بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد المكاني وتحقيق الاشتراطات الصحية والاحترازية والتعقيم اليومي.

وقررت اللجنة السماح لدفن الموتى ليلاً ، والتشدد بمنع إقامة العزاء والأعراس وفقاً لتعليمات الفريق الحكومي، إلى جانب تنظيم الدوريات المشتركة من الجهات الحكومية المعنية، حيث وجه محافظ حلب بفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين، ودعا دياب إلى ضرورة الحد من التجمعات والازدحام في الساحات العامة والمحلق وأمام صالات( السورية للتجارة) والأفران بالتنسيق مع الوحدات الشرطية والفرق التطوعية والجهات الحكومية المعنية، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الحملات اليومية لتعقيم وغسل الشوارع في جميع أحياء المدينة.

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