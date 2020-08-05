اتحاد علماء بلاد الشام يعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني

أعرب اتحاد علماء بلاد الشام عن تضامنه مع الشعب اللبناني ودعاه إلى التوحد لتجاوز آثار المحنة التي حلت بمدينة بيروت جراء الانفجار الذي وقع في المرفأ أمس.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه “صعقنا للمصاب الجلل الذي أصاب أهلنا في بيروت والذي أصاب قلوبنا بأشد الألم والأسى ولا نملك سوى أن نشاطر أهل بيروت آلامهم فمصابكم مصابنا وألمكم ألمنا وجراحكم في قلوبنا”.

ودعا الاتحاد اللبنانيين إلى التراحم والتعاون لتجاوز آثار المحنة التي حلت بمدينة بيروت معرباً عن أمله بأنها ستعود أجمل وأقوى سكاناً وعمراناً.

وختم الاتحاد بيانه بالترحم على الشهداء والدعاء بالشفاء للمصابين.

وكان انفجار وقع أمس في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 100 شخص فيما تجاوز عدد الإصابات الـ4000.

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