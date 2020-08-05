صلاحيات واسعة للمدن الكبرى في محافظة ريف دمشق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من (الكورونا)

تشرين -عماد نصيرات

بناء على توصيات الجهات المختصة ومعطيات المصلحة العامة وحماية المواطنين أعطت محافظة ريف دمشق صلاحيات واسعة للمكاتب التنفيذية في مدن (التل و الكسوة و المعضمية و جرمانا و قدسيا) لاتخاذ الإجراءات والقرارات التي تراها هذه المكاتب مناسبة لحماية مواطنيها من فيروس (كورونا) بناء على معرفتها بتفاصيل الأماكن و الأعمال والازدحامات الموجودة في كل مدينة، و أكد محافظ ريف دمشق المهندس _علاء منير إبراهيم أن المحافظة ستقوم وبشكل مستمر بدعم هذه المدن بالمواد اللازمة لتنفيذ أعمالها و خططها لمكافحة هذا الوباء كتزويدها بالكمامات ومواد التعقيم اللازمة والآليات المناسبة لهذه الأعمال، لافتاً إلى أهمية التعاون الكبير مابين المجتمع المحلي والمجالس للسيطرة على هذا الوباء وحماية المواطنين منه.

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