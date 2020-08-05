تونس تفرض ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم فرض ارتداء الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا مع إقرار عقوبات للمخالفين.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحبيب الكشو قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “وضع وسائل الحماية وخاصة الكمامات إجباري وسيتم إقرار عقوبات للمخالفين، وغداً سيكون هناك مجلس وزاري لإقرار نوعية العقوبات”.

وسيتم تطبيق القرار في الأماكن العامة داخل البلاد وفقاً لوزارة الصحة.

وبلغت إصابات كورونا في تونس نحو 1585 إصابة منذ مطلع آذار الماضي من بينها 51 حالة وفاة فيما لا يزال 306 أشخاص حاملين للفيروس.

طباعة