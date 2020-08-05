ظريف: مستعدون لتعويض أسر وذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا الاجتماع الأخير لوفدي البلدين حول الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بخطأ بشري في كانون الثاني الماضي قرب طهران بأنه خطوة إيجابية.

وأعلن ظريف خلال اتصال هاتفي مع كوليبا اليوم استعداد إيران لدفع تعويضات لأسر وذوي ضحايا الحادث للتخفيف من آلامهم.

من جانبه أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى استعداد وفد بلاده لزيارة طهران في تشرين الأول القادم من أجل مواصلة المباحثات مع الجانب الإيراني حول هذا الموضوع.

يذكر أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران في الثامن من كانون الثاني الفائت ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصاً.

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