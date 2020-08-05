السفير عبد الكريم: أبواب السفارة مفتوحة لمساعدة السوريين جراء انفجار مرفأ بيروت

أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن أبواب السفارة مفتوحة لتقديم المساعدة والعون للسوريين الموجودين في بيروت ولا سيما من تضرروا بفعل الانفجار الكبير الذي أصاب مرفأ بيروت وأودى بحياة عشرات الأشخاص.

وأوضح عبد الكريم في اتصال هاتفي مع قناة السورية اليوم حول الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها السفارة لمساعدة السوريين الموجودين في لبنان أن أبواب السفارة مفتوحة لكل من يحتاج المساعدة وهي ترصد وتتابع وتستقبل الحالات الإنسانية التي تريد العودة إلى سورية وتقدم لها التسهيلات مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كاملاً وتسهيلات كبيرة من الجهات المعنية في سورية وأيضاً من الجهات المعنية في الأمن العام اللبناني ووزارة الداخلية اللبنانية.

وأعرب السفير عبد الكريم عن تعاطف وتضامن سورية مع لبنان الشقيق وتأثرها بالانفجار المروع في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة عدد من الأبرياء وجرح آخرين وأحدث دماراً هائلاً في المباني والمرافق العامة والخاصة.

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