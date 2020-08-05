بعد وصوله لمرحلة الذروة.. جدري الأبقار في اللاذقية يبدأ بالانحسار

اللاذقية_ يوسف علي

أدى انتشار مرض التهاب الكتيل الجلدي إلى إصابة أكثر من ٦٢٠٠رأس بقري، نفق ونسّق منها مايزيد على ١٧٠٠ رأس من أصل ٣٠ ألف رأس الذي يشكل القطيع البقري في المحافظة.

وأوضح الدكتور البيطري أحمد ليلا _رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة ل(تشرين) أن الإصابات بمرض الكتيل الجلدي مازالت مستمرة إلا أن أعدادها بدأت بالانخفاض، وأصبح بمرحلة نصف النهايات بعدما وصل لمرحلة الذروة وشمل معظم حظائر المربين في جميع مناطق المحافظة.

وأكد ليلا أن حالات الشفاء إلى ارتفاع، وقد ساهمت بذلك عمليات التحصين ومكافحة الحشرات كالبعوض والذباب التي تنقل المرض بين الأبقار بطريقة الرش بالمبيدات اللازمة، مبيناً أن مديرية الزراعة بدأت بتوزيع بعض الأدوية بكميات محدودة على كل المربين ما أمكن عبر الوحدات الإرشادية، وتشمل خافضات الحرارة والمتممات الغذائية والأحجار الملحية التي تحوي عناصر غذائية نادرة بقصد رفع مناعتها وعلاجها.

وأشار ليلا إلى أن ما زاد في خسائر المزارعين هوإحجام التجار و اللحامين والجزارين عن تسويق الأبقار المريضة في الآونة الأخيرة بالرغم من الأسعار البخسة التي كانوا يدفعونها متذرعين بأن المستهلكين يرفضونق استهلاكها كونهامريضة، علماً أن المرض لايؤثر على جودة اللحم ولاعلى الحليب، إنما تنخفض إنتاجية البقرة من الحليب وتصاب بالنحول وتكاليف معالجتها باهظة على المربين، والمشكلة الأخرى التي عرضها ليلا هي نقص عدد الأطباء البيطريين حوالي (٩٥)طبيباً فقط موزعين على الوحدات الإرشادية، فبعض الوحدات الإرشادية في قطاعاتها حوالي ٢٠٠٠رأس بقري، ومن الصعوبة جداً أن يستطيعوا تقديم الخدمات الطبية لهذا العدد، مضيفاً مؤخراً طلب عن طريق مسابقة تعيين ١٦طبيباً بيطرياً فتقدم ١٢طبيباً فقط، فكلية الطب البيطري في محافظة حماة، وبسبب البعد وتكاليف الدراسة فإن معظم طلاب المحافظة لايرغبون بالالتحاق بها، ولايستطيع أطباء المحافظات الأخرى العمل هنا بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار والنقل.

والحل حسب ليلا بإنشاء كلية الطب البيطري في جامعة تشرين أو في جامعة طرطوس، خاصةً أن الكوادر التعليمية والمخابر والمباني متوفرة في كلية الزراعة.

الدكتور صالح صالح_ نقيب الأطباء البيطريين في اللاذقية شاطر الدكتور ليلا في أهمية وإمكانية إحداث كلية الطب البيطري في جامعة تشرين أو في الجامعة الأقرب في طرطوس، مؤكداً لـ(تشرين) أن النقابة تدعم وتساعد في عمليات الإرشاد للمربين مع(مديرية الزراعة)، التي قامت بعمليات التحصين للقطيع، وتوزيع الأدوية المجانية بكميات محدودة.

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