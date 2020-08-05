المالكي: استهداف الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي جريمة حرب

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات وإجراءات في مدينة الخليل ومحاولته تهويد الحرم الإبراهيمي يشكل جريمة حرب وانتهاكا لكل القوانين الدولية ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته.

وأشار المالكي في بيان نقلته وكالة وفا اليوم إلى أن الحرم الإبراهيمي مدرج على لائحة التراث العالمي ومسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونيسكو لافتا إلى أن الاحتلال يحاول عبر إجراءاته ترسيخ احتلاله الحرم وتزويره تراث فلسطين وتاريخها الأمر الذي يستلزم من المجتمع الدولي التدخل ومنع الاحتلال الإسرائيلي من المضي بمخططه لتهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه.

ودعا المالكي المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أزولاي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي باليونيسكو وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع على التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وبين المالكي أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وانتهاك لكل القوانين الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907 مطالبا المدعية العامة للمحكمة الإسراع بفتح تحقيق جنائي بحق مسؤولي الاحتلال لتدميرهم أماكن التراث الفلسطيني وهو ما يشكل جريمة حرب وفق ميثاق روما الأساسي.

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