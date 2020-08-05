إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 3 آلاف و462 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 115 ألفاً و980 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى تسجيل 9 وفيات جراء الفيروس لتصل حصيلة الوفيات إلى 2124 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 908 إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 54 ألفاً و254 حالة بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 27 حالة بينما أبلغت وزارة الصحة في فيتنام عن 41 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 713 حالة.

وفي كازاخستان أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1062 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 94 ألفاً و882 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات ألفاً و58 حالة.

من جهتها أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 14456 بزيادة 33 إصابة جديدة كما سجلت بلجيكا حالتي وفاة و334 إصابة جديدة بالفيروس المستجد ما يرفع عدد الوفيات إلى 9852 حالة والإصابات إلى 70648 حالة.

وفي الإمارات بلغ إجمالي الوفيات 353 وإجمالي الإصابات 61606 بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 وفيات و651 إصابة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الى 69425 والوفيات إلى 468 حالة.

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