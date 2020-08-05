الشيحة أولاً في بطولة حماة لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم

أحرز فريق الشيحة بكرة القدم المركز الأول في دوري أندية الدرجة الثانية عن محافظة حماة بعد اختتام منافسات مرحلة الاياب التي ضمت أربعة أندية.

واستطاع الشيحة الفوز في المباراة الاخيرة والحاسمة على فريق العاصي بأربعة أهداف مقابل لاشيء ليصعد الى الصدارة برصيد 15 نقطة ويضمن وجوده في نهائي دوري الدرجة الثانية على مستوى القطر تلاه سلمية ثانيا برصيد 13 نقطة والعاصي ثالثا برصيد 11 نقطة.

وكان الشيحة تصدر مرحلة الذهاب من البطولة برصيد 12 نقطة تلاه العاصي ثانياً ثم سلمية ثالثاً وخطاب رابعاً.

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