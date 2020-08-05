مانشستر سيتي يضم توريس

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إنه ضم فيران توريس من فالنسيا، إذ وقع الجناح الإسباني البالغ عمره 20 عاماً على عقد لخمسة مواسم.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن فالنسسيا سيحصل على 23 مليون يورو.

وأحرز توريس ستة أهداف وصنع ثمانية في جميع المسابقات هذا الموسم، واحتل فالنسيا المركز التاسع في الدوري الإسباني.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم” رقد يأتي تعاقد مانشستر سيتي مع توريس بعد رحيل الألماني ليروي ساني عن الفريق الشهر الماضي، لينضم لبايرن ميونخ بطل ألمانيا، مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت أخرى.

وأنهى “السيتي”، الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، متأخراً بفارق 18 نقطة عن ليفربول البطل، لكنه نال لقب كأس المحترفين، وسيواجه ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة، بعد فوزه 2-1 في الذهاب.

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