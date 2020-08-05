عون يدعو اللبنانيين إلى التضامن لتجاوز الكارثة

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التأكيد على أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت “كارثة كبرى،، داعياً اللبنانيين إلى التضامن والتعاضد لتجاوز آثار الكارثة.

وقال عون في كلمة اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاستثنائية لمتابعة تداعيات انفجار بيروت: ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت التي تحولت إلى مدينة منكوبة مساء أمس، إنه وقت الحزن على شهدائنا وجرحانا ومفقودينا،والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن والتعاضد كي نتجاوز معا الآثار الكارثية.

وشدد عون على أن هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا ولجميع اللبنانيين أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق

وتوجه عون بالشكر إلى كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا وعبروا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه، مناشداً إياهم الإسراع بتقديم المساعدة لدعم المستشفيات والعائلات المنكوبة وترميم الأبنية التي تعرضت للدمار ومرفأ بيروت وخصوصا أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ونوه عون بهمة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة وبعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والإسعافية والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج الإطفاء واستنفارها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين إلى المستشفيات وتأمين المسكن للعائلات التي تضررت مساكنها داعيا الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

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