روسيا تدعو للتحقيق في تسريب تقارير الأمم المتحدة بشأن كوريا الديمقراطية

دعت روسيا الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحقيق في تسريب تقارير سرية إلى وسائل الإعلام حول الالتزام بعقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على كوريا الديمقراطية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله معلقاً على خبر لوكالة “رويترز” يشير استناداً إلى تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي إلى أن بيونغ يانغ انتهكت نظام العقوبات: نأسف لظهور التقرير السري لخبراء الأمم المتحدة بشأن كوريا الديمقراطية مجدداً في وسائل الإعلام وندين هذه الممارسة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف بوليانسكي: ندعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في كل هذه الحوادث ومنع تكرارها.

بدورها أعربت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة عن موقف مماثل وقالت في بيان: إن الصين تطلب من سكرتارية الأمم المتحدة معالجة هذه القضية بجدية وتجنب التسريبات في المستقبل، مشددةً على أن بكين تمتثل لجميع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وستواصل الجهود لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

طباعة