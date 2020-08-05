إيران ترسل شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني محمد نصيري عن إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بعد الإنفجار في مرفأ بيروت.

وقال نصيري في تصريح له اليوم: إن الشحنة المرسلة إلى لبنان شملت 2000 سلعة غذائية بوزن 9 أطنان وكذلك أدوية ومعدات طبية لتوزيعها على المصابين جراء الإنفجار.

وأضاف نصيري: سيتم اليوم إيفاد فريق طبي من 22 شخصاً إلى لبنان بينهم أخصائيو جراحة عامة وكسور وتخدير وأطفال وأعصاب وفريق من المضمدين بواسطة رحلة جوية خاصة وسيتم كذلك إنشاء مستشفى ميداني في بيروت.

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