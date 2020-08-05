آخر تحديث: 2020-08-05 11:37:40
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الجهات المختصة تضبط كمية كبيرة من الأسلحة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية بينها أسحلة أمريكية و إسرائيلية الصنع

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