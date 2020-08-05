روسيا ترسل 5 طائرات للمساعدة في إزالة آثار انفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها أرسلت 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة آثار الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت أمس.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إن “الطائرات الخمسة جزء من المساعدات الإنسانية التي سيتم ارسالها إلى بيروت لتقديم المساعدة وإزالة آثار انفجار المرفأ” موضحة أن الطائرات ستحمل مشفى متنقلا وأطباء وعمالاً من مركز الإنقاذ بالإضافة إلى متخصصين من هيئة حماية المستهلك وكذلك مختبرات للكشف عن فيروس كورونا وملابس ووسائل للوقاية.

وكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أودي بحياة أكثر من 100 شخص فيما تجاوز عدد الإصابات الـ 4000.

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