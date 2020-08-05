إطلاق حملة نظافة شاملة في مراكز مدن اللاذقية

اللاذقية-يوسف علي

بدأت في محافظة اللاذقية صباح اليوم حملة تنظيف وشطف لشوارع وأحياء المدن الاربع اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة، وذلك بمشاركة جميع الجهات العامة التي تملك الآليات اللازمة من: إطفاء ودفاع مدني ومديرية الزراعة وشركة الصرف الصحي

المهندس أحمد حلاق- رئيس مجلس مدينة اللاذقية قال لـ(تشرين): انطلقت حملة النظافة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية الزراعة والدفاع المدني وفوج الإطفاء وشركة الصرف الصحي، مبيناً أن مديرية الزراعة تساهم بـ ٤٠ آلية متنوعة من إطفائيات وصهاريج ومئات العمال, مهمتهم تعقيم وشطف الشوارع والأرصفة و حاويات القمامة بطريقة الرش، وذلك باستخدام ٦٠٠ألف ليتر من المواد المعقمة والكلور بمحلول مائي، مبيناً أن الحملة قد تستمر ليوم الغد

بدوره، أوضح المهندس منذر خير بك- مدير زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أن المديرية شاركت بـ ٨ سيارات إطفاء ومرشات وصهاريج و٦٠عاملاً ومهندساً وفنياً باستخدام مواد التعقيم والمطهرات والكلور، و تم تقسيم المدينة إلى خمسة محاور لكل جهة مشاركة محورعمل، حيث تقوم كوادر الزراعة بتعقيم شوارع وجادات المدينة القديمة ووسط المدينة في جبلة، وقال رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل لـ(تشرين): أطلقنا صباح اليوم حملة تعقيم للشوارع بالتعاون مع وحدة إطفاء جبلة والدفاع المدني ومديرية الزراعة، وقد قمنا بتعقيم للمدينة القديمة والشوارع الرئيسة وللفرعية بالإضافة للأبنية الحكومية، مضيفاً: سنقوم غداً بتعقيم الأحياء التابعة للمدينة كالرميلة والشراشير وبسيسين والفيض .

وفي القرداحة، قال رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي لـ(تشرين): قمنا صباح اليوم بحملة تعقيم استهدفت الشوارع الرئيسة والفرعية, على أن نقوم بحملة مماثلة بعد ظهر اليوم، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بحملات نظافة مستمرة وأن وضع النظافة في المدينة جيد.

كما أوضح رائد ابراهيم رئيس مجلس مدينة الحفة لـ(تشرين) أن المجلس بدأ حملة تعقيم ونظافة شاملة للشوارع والأرصفة وحاويات القمامة والأبنية الحكومية للتصدي لوباء كورونا بمشاركة عدة عمال وآلة ضخ وتفريغ ومرش باستخدام مواد الكلور من مؤسسة المياه والمعقمات من مجلس المدينة

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