بسبب الحرارة المرتفعة: ازدحام وتدافع ومشاجرات أمام معامل الجليد في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

اجتمع الارتفاع الشديد وغير المسبوق في درجات الحرارة الذي جعل الجو لاهباً في مختلف مناطق محافظة الحسكة، مع عدم توافر الكهرباء فترات طويلة من اليوم على أبناء المحافظة، الأمر الذي دفعهم مضطرين ومكرهين للتوجه نحو معامل إنتاج قوالب الجليد أو الثلج لشراء قالب منها لتبريد الماء الذي يشربونه, ما أدى إلى خلق ازدحام أمام أبواب تلك المعامل بعيداً عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، نتج عن هذا الازدحام تدافع بين المواطنين ومشاجرات حامية الوطيس وصل بعضها إلى حد استخدام السلاح وإطلاق الأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة البعض منهم حسب شهود عيان .

إزاء هذا الوضع غير الطبيعي آثر العديد من المواطنين عدم التوجه إلى معامل إنتاج قوالب الجليد والانتظار لساعات وسط الزحام والتدافع والمشاجرات وما يحمله ذلك من مخاطر صحية بسبب فيروس كورونا، واستعاضوا عن ذلك بشراء ما يحتاجونه من هذه القوالب من الباعة الجوالين بأسعار مرتفعة. كما حدث مع محمود صبري الذي اضطر بعد أن فقد الأمل بالحصول على قالب جليد من المعمل بعد طول انتظار، فاضطر إلى شراء قالب جليد من أحد الباعة الجوالين على شاحنة صغيرة بسعر مرتفع جداً يزيد على ضعفي سعره من المعمل. ويؤكد محمود لـ(تشرين) أن هؤلاء الباعة الجوالين يستغلون الإقبال الكبير من المواطنين على الجليد بسبب الحرارة اللاهبة وانقطاع الكهرباء ويقومون ببيع القوالب بأسعار مرتفعة جداً

أما عبد الرحمن مصطفى فيقول: إن قيام تجار الأزمات باستغلال حاجة الناس لقوالب الجليد لتبريد مياه الشرب في هذا الجو اللاهب أدى إلى ازدهار تجارة الجليد في المحافظة, سواء في معامل إنتاج قوالب الجليد أو من قبل الباعة الجوالين الذين يبيعون القالب الواحد بعدة أضعاف عن سعره لدى المعامل، مستغلين عدم قدرة بعض المواطنين على التوجه إلى المعامل وتفضيلهم الابتعاد عن الازدحام وما ينتج عنه من أمراض وتدافع ومشاجرات، وفرض أسعار مرتفعة للقالب الواحد، تحت ذرائع ارتفاع سعر البنزين وتكاليف إصلاح السيارات وما شابه

ولفت عمر العلي إلى غياب الرقابة الصحية عن معامل إنتاج قوالب الجليد التي تستخدم مياهاً غير صالحة للشرب منتجة من الآبار السطحية وهي مياه مرة ومالحة وغير معقمة، الأمر الذي تسبب بالكثير من المشكلات الصحية للمواطنين ممن يستخدمون تلك القوالب بتبريد مياه الشرب, أبرزها حدوث التهابات معوية شديدة

وتساءل آزاد شيخموس عن سبب الغياب التام لأي جهة وخاصة الجهات التي تقع معامل إنتاج قوالب الجليد تحت سيطرتها عن تنظيم الدور وتطبيق التباعد المكاني وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا أمام المعامل ومراقبة إنتاج تلك القوالب من الناحية الصحية وإلزام أصحاب تلك المعامل بتطبيق الشروط الصحية اللازمة واستعمال مواد ومياه نقية ومعقمة صالحة للشرب والاستهلاك البشري وخالية من الجراثيم والفيروسات من أجل حماية المواطنين من أي مخاطر صحية، إضافة إلى تحديد سعر مناسب للقالب الواحد ومنع بيع هذه المادة التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة بسبب الحر الشديد وعدم توافر الكهرباء بأسعار مرتفعة لا قبل للمواطنين عليها, حيث يباع القالب الواحد بحدود ألف ليرة في المعامل لكن سعره يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة وقد يصل في بعض الأحيان في أوقات الذروة إلى خمسة آلاف ليرة لدى الباعة الجوالين من تجار الأزمات

ولدى عرض الموضوع على مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أغناطيوس كسبو قال لـ(تشرين): نحن نعرف كل هذه الأمور عن تجارة قوالب الجليد في المحافظة، التي تشهد خلال هذه الفترة ازدهاراً واضحاً, لكن لا نستطيع فعل أي شيء لوقوع كل معامل إنتاج قوالب الجليد في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري، وهذه ظاهرة لافتة للنظر لأنه يبدو أن أصحاب تلك المعامل قاموا بإنشاء معاملهم في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري بشكل متعمد للتهرب من إجراءات الترخيص النظامي والرقابة الصحية والتموينية الصارمة التي تقوم بها الجهات المعنية, حيث ترتكب تلك المعامل مخالفات بالجملة من دون حسيب أو رقيب، بدءاً من استخدام مياه ملوثة مروراً بعدم الالتزام بالمواصفات القياسية السورية لإنتاج قوالب الجليد وانتهاء دون نهاية ببيع إنتاجها من القوالب لتجار السوق السوداء .

وأوضح المهندس كسبو أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورغم وقوع تلك المعامل خارج السيطرة تقوم في حال تلقي أي شكوى من أي مواطن باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة القضية إلى القضاء المختص للبت بها حتى ولو غيابياً في حال عدم حضور المخالف المشكو منه.

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