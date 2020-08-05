ارتفاع أسعار الذهب
ارتفع الذهب اليوم ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مواصلاً ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار بفعل ضعف الدولار ومخاوف من وضع الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.
وذكرت رويترز أن سعر الذهب اليوم ارتفع في معاملات اليوم بنسبة 2ر0 بالمئة ليصل إلى 19ر2022 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 72ر2030 دولاراً في مستهل التعاملات الآسيوية.
كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة الأمريكية 9ر0 بالمئة إلى 40ر2039 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 2ر0 بالمئة إلى 95ر25 دولاراً للأوقية فيما ارتفع البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 16ر938 دولاراً وهبط البلاديوم 8ر0 بالمئة إلى 74ر2122 دولاراً.
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