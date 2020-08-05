البنتاغون يكذب ترامب بعد وصفه انفجار بيروت بالهجوم

كذب مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس ناجم عن “هجوم” مؤكدين أنه لا يوجد حتى الآن أي أدلة تشير إلى ذلك.

وكان ترامب وصف الانفجار الذي وقع في بيروت بأنه “هجوم رهيب” وقال إنه “التقى مع مسؤولين عسكريين أمريكيين كبار ويبدو أنهم يشعرون أنه لم يكن نوعا ما من أنواع الانفجار الصناعي بل كان هجوما”.

وفي تصريحات نقلتها شبكة سي إن إن الإخبارية نفى المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إعطاءهم مثل هذه المعلومات لترامب وأكدوا أنهم “لا يعرفون عن ماذا يتحدث الرئيس الأمريكي “.

وكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 100 شخص فيما تجاوز عدد الإصابات الـ 4000.

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