أكثر من 1300 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 1302 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجامعة قولها إنه تم تسجيل 53847 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد ليرتفع بذلك إلى 77ر4 ملايين عدد الإصابات في البلاد.

وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى أكثر من 156 ألفا في الولايات المتحدة منذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في كانون الأول الماضي.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثرا بالجائحة في العالم وذلك نتيجة السياسات المستهترة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي لاقت انتقادات واسعة على الصعيدين السياسي والشعبي في البلاد.

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة إنها سجلت 51603 حالات إصابة جديدة و1154 وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت البرازيل أكثر من 8ر2 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 95819 وفقا لبيانات الوزارة في أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

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