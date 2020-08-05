استشهاد أربعة يمنيين بقصف العدوان السعودي للضالع
استشهد أربعة يمنيين في قصف لقوى العدوان السعودي على محافظة الضالع غرب اليمن.
وذكر موقع المسيرة نت أن “4 مواطنين بينهم امرأة استشهدوا وأصيب 8 بينهم أطفال في حصيلة غير نهائية لجريمة قصف مرتزقة العدوان على منطقة شليل بمديرية قعطبة بالمحافظة”.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان غارة جوية على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف ما أسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة.
إلى ذلك وفي محافظة الحديدة رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 99 خرقا لقوى العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت غارتين لطيران العدوان دون طيار على مدينة الدريهمي واستحداث تحصينات قتالية ومحاولة تسلل للمرتزقة في حيس كما شملت 31 خرقا بقصف مدفعي واستهدافا بالأسلحة الرشاشة.
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