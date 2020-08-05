مذكرات نظام أردوغان تلاحق 27 تركياً

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 27 شخصا بينهم عسكريون بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن “الادعاء في محافظة أضنة أصدر مذكرات اعتقال اليوم بحق 27 شخصا بينهم 12 جنديا في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة اتهموا بإجراء اتصالات دورية مع فروع منظمة غولن”.

وشنت الشرطة التركية عمليات دهم واعتقال في 14 محافظة بما في ذلك العاصمة أنقرة واسطنبول وإزمير بحثا عن المطلوبين.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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