حملة تعقيم وغسل الشوارع مستمرة في أحياء حلب

حلب- رحاب الإبراهيم

مع ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا، تواصل الجهات المعنية في محافظة حلب ومجلس المدينة لليوم الثاني على التوالي حملة تعقيم وغسل الشوارع في أحياء المدينة.

وتضمنت الحملة تعقيم وغسل الشوارع في أحياء الشعار وقاضي عسكر والفردوس وبستان القصر وعدد من المحاور في مركز المدينة.

وفي هذا الصدد بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة

د. كميت عاصي الشيخ أن حملة التعقيم والتنظيف ورش المبيدات الحشرية (الرذاذي والضبابي) لشوارع المدينة مستمرة بدءاً من الأحياء الشعبية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بالتزامن مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وازدياد عدد المصابين بفايروس كورونا.

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي انسجاماً مع قرارات الفريق الحكومي للوقاية من تفشي الفايروس، حيث تم استهداف عدد من الأحياء التي شهدت ازدحاماً كبيراً في موسم الأضاحي، وعطلة العيد مع الاستمرار في الحملة لتشمل جميع أحياء المدينة وشوارعها.

بدوره أشار مدير النظافة بمجلس المدينة المهندس”يحيى ضو ” إلى أهمية هذه الحملات للمساهمة بمنع انتشار الفايروس، لافتاً إلى أهمية وعي المواطنين وتعاونهم لتعزيز واقع النظافة والسلامة العامة.

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