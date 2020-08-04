1.5 طن طحين مهرب من مخبز (بالكلاسة) …و”تموين حلب” تصادر الكمية والتحقيق مستمر..!

حلب- رحاب الإبراهيم

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اليوم الثلاثاء مخبزاً في حي الكلاسة يقوم بتفريغ الدقيق التمويني بأكياس تعود لمطاحن خاصة بكمية 1.5 طن دقيق تمويني، حيث تبين أن صاحب المخبز قام بإنشاء مخرج خلفي من المخبز لمستودع يقع ضمن بناء سكني.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم ومصادرة كمية الدقيق وتسليمها إلى فرن قاضي عسكر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبيّن سنكري أن الجولات مستمرة لأخذ العينات، حيث تم سحب عينات من مادة الدقيق والمخصص لصناعة البسكويت في أحد معامل الشيخ نجار ليصار إلى تحليلها في مخابر المديرية.

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