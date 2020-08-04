استثمار ٩٢ بئراً زراعية في السويداء

السويداء - طلال الكفيري

أكثر من ١٦٠٠ هكتار من الأراضي المزروعة بأشجار اللوز والفستق والرمان والكرمة في السويداء، يتم إرواؤها من الآبار الزراعية التابعة لمديرية الموارد المائية.

وأشار عدد من المزارعين إلى أن هذه الآبار أحدثت نقلة زراعية نوعية لديهم، ولاسيما بعد أن حولت هذه الآبار أراضيهم البور إلى أراض منتجة.

وذكر مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس محمود ملي أن الآبار التي تم وضعها بالاستثمار وصلت إلى ٩٢ بئراً زراعية توزعت على معظم قرى المحافظة خاصة القرى الحدودية، علما أن الآبار الذي كان مخططاً لحفرها هي ١١٠ آبار، وتقوم المديرية حالياً بتجهيز ١٢ بئراً زراعية، منها ثماني آبار من المتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام، وهناك بئران قيد الحفر إضافة للإعلان عن حفر أربع آبار أخرى

ولفت إلى أنه تمت مؤازرة مؤسسة مياه السويداء من خلال ربط ٤٤ بئراً زراعية على شبكات المؤسسة، بغية استثمارها لمياه الشرب. مضيفاً :إن الفلاحين المشتركين بشبكات ري على الآبار، وعلى الطالع بلغوا حوالي ٥٦٠٠ مزارع و المساحات التي ترويها هذه الآبار تبلغ حوالي ١٦٠٠ هكتار، وإن الهدف من حفر هذه الآبار هو تثبيت المزارعين في قراهم وخاصة القرى الحدودية .

إذ تبلغ حصة الدونم الواحد المزروع بالأشجار ١٤٦ متراً مكعباً سنوياً، كما يتم تزويد الثروة الحيوانية بكمية ١٠٥٠٣ أمتار مكعب سنوياً.

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