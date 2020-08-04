تحديات تواجه (المياه) والمطلوب ترشيدها وزراعة محاصيل أقل احتياجاً

حماة – محمد فرحة

كل أحاديث العالم اليوم تدور حول وفرة المياه… وعدمها وما فائدة الأولى وما تحديات وتبعيات الثانية ..في الوقت الذي يعتبر باحثون اقتصاديون وخبراء أن المساحات الزراعية المطرية تعتبر رافداً مهماً للزراعة المروية وخاصة منها القمح والشعير، حيث تعتبر سهولاً فسيحة في المناطق شبه الجافة لدينا، حيت غالباً ما تكون في مواقع تجمع الجريان السطحي .

لكن في الشق الثاني من معادلة استخدام المياه للشرب يطرح السؤال نفسه : هل تستخدم بعقلنة وترشيد…؟وهل يدرك البعض ماذا يعني هدرها بلا طائل وكم تساوي ندرتها؟

يقول مدير عام مؤسسة مياه حماة المهندس مطيع عبشي: ما يهدر سنوياً من مياه الأمطار كاف لتغطية كل زراعاتنا الصيفية ومياه الشرب شريطة لو تم حصد وارداتنا المائية المطرية السنوية وخاصة في السنين الممطرة.

مضيفاً : غالباً ما تتحول المنخفضات الجبلية والوديان إلى أنهار والمسطحات إلى بحيرات، صحيح بعضها يغذي المياه الجوفية، لكن بالمقابل بعضها بل أغلبها يذهب هدراً بلا فائدة.

وأضاف العبشي: لو كان لدينا المزيد من السدود والسدات لحفظنا القسم الأكبر من هذه المياه، فكثيراً ما يشتد العطش صيفاً وتتعالى أصوات المواطنين لجهة مياه الشرب لمجرد كانت المياه كل ثلاثة أيام .

لكن هل فكر أحدهم كيف يهدرها ويعبث منها وما هي التحديات حيال ذلك ؟

فعقلنة المياه وترشيدها يشكل جوهر القضية وأتحدث هنا عن استخدامات مياه الشرب، ولعلكم تلاحظون كيفية هدرها في الشوارع وعند غسيل السيارات والأمور الأخرى .

في الشق الزراعي قال الدكتور المهندس وسيم عدلة رئيس مركز بحوث الغاب الزراعية : لابد من ضرورة ترشيد المياه وتحسين استخدامها والتحول إلى الري الحديث الأكثر ترشيداً والموفرة للمياه ، فقط المطلوب الإدارة الحكيمة التي تمتد إليها وتضع الخطط لإتمام تنفيذ كل ما يدار ويقال حول المسألة المائية.

وأضاف: كثيراً ما كانت قضية المياه هي الرئيسية في اجتماعات الحكومة لكن نريد ويريد المواطن أن يرى فعلياً ترجمة لهذه الأفكار وأن تأخذ طابعاً أكثر جدية في الوقت الراهن، بتطوير نظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الزراعي وغيرها وتنشيط البحث العلمي الزراعي وهذا ما تشتغل عليه الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ولعل من يتابع يلاحظ ذلك ، حيث تعمل أي الهيئة على إيجاد زراعات أقل مكوثاً في الأرض، ما يعني توفير المزيد من المياه وزيادة المردود الإنتاجي .

باختصار : سنواجه خلال السنوات القادمة أزمة لجهة توافر المياه، فسورية من الدول المهددة بالجفاف من خمس عشرة دولة فلا بد من التركيز على الجانب المائي ولا يكفي التطرق إليه دون الفعل العملي ولنا في ذلك العديد من الأمثلة والتجارب، ولابد من إدارة مستدامة لمورد متناقص يوفر فهماً للمياه وفق إصلاحات في السياسة المائية وإدارة تطوير هذا القطاع المرتبط بالأمن الغذائي .

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