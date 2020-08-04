مجلس مدينة طرطوس يضبط مخالفات في السياحة ويؤكد على ارتداء الكمامة للعاملين والمراجعين

طرطوس _ رفاه نيوف

في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فايروس كورونا بمدينة طرطوس، اجتمع رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين مع المديرين المعنيين بالمدينة مساء اليوم لوضع خطة لمواجهة هذا الوباء. مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ التعليمات الحكومية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا والالتزام بالنظافة العامة والتأكيد على ضرورة لبس الكمامة من قبل جميع العاملين والمراجعين والقيام بإجراءات التعقيم.

وضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة ورمي القمامة بأماكنها المخصصة لها وبالتوقيت المحدد وذلك للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس.

وقد قام المجلس خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بحملات لقمع الإشغالات العشوائية في جميع أحياء المدينة ولاسيما على الكورنيش البحري وفي الحدائق العامة نظراً لما تسببه هذه الظاهرة من تجمع لأعداد كبيرة من المواطنين دون مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا، حيث تم تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين ومصادرة الكراسي والطاولات منعاً لتمادي المخالفين واستغلالهم لفترة الأعياد.

كما تم القيام بدوريات رقابية على المطاعم والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة والمرطبات للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ومنع تقديم الأراكيل وتم تنظيم عشرات الضبوط بحق أصحاب المقاهي والمطاعم المخالفة تحت طائلة الإغلاق في حال التكرار.

وتتابع ورشات مديرية النظافة أعمال ترحيل القمامة يومياً وتفريغ وتعقيم الحاويات.

وأكد زين أن مجلس المدينة مستمر بعمله في جميع الأوقات لقمع جميع المخالفات.

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