مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يعلن بيروت مدينة منكوبة
أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة إثر الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمستودع في المرفأ وأسفر عن مقتل أكثر من 63 شخصاً وإصابة أكثر من3000 آخرين بجروح.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مجلس الدفاع الأعلى عقد جلسة طارئة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وأعلن بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية لمجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ .
وكانت حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع فى العاصمة اللبنانية بيروت فى وقت سابق اليوم جراء اندلاع حريق فى العنبر رقم 12 فى مستودع للمفرقعات في المرفأ ارتفعت إلى أكثر من63 شخصا وإصابة أكثر من3000 آخرين بجروح.
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