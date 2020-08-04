الرئيس الأسد في برقيه للرئيس عون: نقف إلى جانب لبنان الشقيق ونتضامن مع شعبه المقاوم
بعث السيد الرئيس بشار الأسد برقية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون أكد فيها وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم.
وقال الرئيس الأسد: آلمنا كثيراً الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى.
وأضاف الرئيس الأسد: باسمي وباسم الشعب العربي السوري نتقدم منكم ومن الشعب اللبناني بخالص العزاء والمواساة سائلاً الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وتابع الرئيس الأسد: نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وتضامننا مع شعبه المقاوم وكلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن.
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