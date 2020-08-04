حزب الله يدعو اللبنانيين إلى التضامن والوحدة لتجاوز آثار الانفجار

عبر حزب الله عن ألمه وحزنه الشديد للمأساة الوطنية الكبرى التي أصابت لبنان واللبنانيين نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت داعياً اللبنانيين إلى التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية ومواجهة التحديات المستجدة.

وقال حزب الله في بيان له إن هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية والفعاليات الوطنية التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة.

وأضاف حزب الله: ”نتقدم من الشعب اللبناني ومن عائلات الشهداء والجرحى بأعمق آيات المواساة والشعور بالحزن العميق لهذه المأساة الوطنية الكبرى التي أصابت لبنان واللبنانيين في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز” متوجها بالتحية الى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والإطفاء على جهودهم الكبيرة وقال “نضع كل إمكانياتنا في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة”.

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