99 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية للأنباء عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قولها إنه تم تسجيل99 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي مقاتل على مدينة الدريهمي إضافة إلى تحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الجاح وإفشال محاولة تسلل للمرتزقة في حيس.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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