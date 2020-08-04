السفارة الروسية في بيروت تتعرض لأضرار بانفجار المرفأ

أعلن مستشار السفارة الروسية في العاصمة اللبنانية بيروت تعرض مبنى السفارة لأضرار وإصابة أحد موظفيها بجروح جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مسؤول في السفارة الروسية قوله في تصريح اليوم إن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار موضحاً أن الموظفة بحالة جيدة ولا يوجد أي خطر على حياتها.

وكان العشرات قتلوا وأصيبوا جراء انفجار كبير وقع في العاصمة اللبنانية في وقت سابق اليوم جراء اندلاع حريق في العنبر رقم 12 في مستودع للمفرقعات في المرفأ.

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