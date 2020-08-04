حزب البعث باليمن يدين الاتفاق بين(قسد) وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن بأشد العبارات الاتفاق بين ميليشيا “قسد” وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري مؤكدة أن هذا العمل انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة التي تحترم حقوق الدول المستقلة ذات السيادة.

وقالت القيادة القطرية لحزب البعث في بيانها الصادر اليوم إن “هذا الاتفاق يعد في إطار سرقة ثروات الشعب العربي السوري من قبل ميليشيات “قسد” المدعومة من الإدارة الأمريكية التي أصبحت تمارس أعمال عصابات خارجة عن القانون الدولي وتمارس عربدتها المعهودة ضاربة بتلك القوانين عرض الحائط في ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في هيمنتها على المؤسسات الدولية وعلى رأسها ما يسمى بالأمم المتحدة لتحقيق مصالحها في نهب ثروات الشعوب المستقلة في المنطقة وفي العالم” مشددة على أن هذا الاتفاق يعد باطلاً ولا يمتلك أي شرعية قانونية.

وفي السياق نفسه جددت القيادة القطرية إدانتها للاعتداءت الصهيونية المتكررة للأراضي السورية مشيرة إلى أنها تؤكد التنسيق المتواصل بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني والتنظيمات الإرهابية لتدمير سورية وتقسيمها بغرض إضعاف مركز محور المقاومة الذي تقوده سورية وإخلاء الساحة أمام العدو الصهيوني لتحقيق أهدافه التوسعية وعلى رأسها صفقة القرن وكذلك تنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.

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