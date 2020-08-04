آخر تحديث: 2020-08-04 22:37:05
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وزير الصحة اللبناني حمد حسن: حسب الإحصاءات الأولية فإن عدد الضحايا يتخطى الـ 25 وعدد الجرحى وصل إلى 2500

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التصنيفات: آخر الأخبار

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