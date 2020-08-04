وزير الصحة اللبناني حمد حسن: حسب الإحصاءات الأولية فإن عدد الضحايا يتخطى الـ 25 وعدد الجرحى وصل إلى 2500

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 04 آب 2020
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شريط الأخبار
حزب البعث باليمن يدين الاتفاق بين(قسد) وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري
سلامي: الحرس الثوري مستمر على نهج المقاومة والتصدي للأعداء
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة: الصمت عن إجراءات الغرب الاقتصادية القسرية على سورية جريمة إنسانية
إيران: الاتفاق بين ميليشيا "قسد" وشركة أمريكية خطوة جديدة لنهب الموارد الطبيعية السورية
روسيا تحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تكرار اعتداءاته على الأراضي السورية
الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء مساء اليوم في قصر بعبدا.. ورئيس الحكومة حسان دياب يعلن يوم غد يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار
وزير الصحة اللبناني: سقوط مئات الجرحى وأضرار مادية كبيرة جراء انفجار في مرفأ بيروت
بكين: تدابير واشنطن السلبية تهدد السلام والأمن الدوليين
دراسة: ارتفاع عدد البريطانيين المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 بالمئة بعد بريكست
وهبة: التمسك بالثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية
القوات العراقية تدمر أربعة أوكار للإرهابيين في جبال حمرين
تعديل وزاري في اليونان
باقري: هدف الإرهابيين وداعميهم زعزعة الأمن في إيران
الاحتلال يهدم منشآت وينذر بهدم منازل في الضفة
روحاني: أعداء إيران يلجؤون إلى الحرب النفسية