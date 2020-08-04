روسيا تحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تكرار اعتداءاته على الأراضي السورية

أدانت روسيا بحزم الأعمال العدوانية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، محذرة كيان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تكرار اعتداءاته على الأاراضي السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الالكتروني اليوم: ندين بحزم هذه الأعمال ونعرب عن قلق بالغ إزاءها ونحذر إسرائيل من مغبة تكرار مثل هذه الخطوات المحفوفة بعواقب خطيرة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها، مجدداً التأكيد على دعم روسيا سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها.

ودعا البيان إلى إبداء ضبط النفس وعدم السماح بازدياد التوتر لاحقاً.

وكان مصدر عسكري أعلن أمس أن حوامات العدو الإسرائيلي شنت عدوانا بالصواريخ على بعض النقاط باتجاه القنيطرة أسفر عن بعض الخسائر المادية.

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