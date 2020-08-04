إيران: الاتفاق بين ميليشيا “قسد” وشركة أمريكية خطوة جديدة لنهب الموارد الطبيعية السورية

أدانت إيران بشدة اليوم الاتفاق الموقع بين ميليشيا “قسد” وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي كما نقلت الدائرة الإعلامية بالوزارة عنه: إن هذا الاتفاق لا يحظى بأي مصداقية قانونية ويتعارض مع القانون الدولي كما يشكل انتهاكاً لحق السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، مشدداً على أن هذا الاتفاق الموقع من جانب أمريكا بوصفها القوة المحتلة والموجودة بصورة غير قانونية في سورية يفتقر لأي مصداقية قانونية ويشكل خطوة أمريكية أخرى لنهب الموارد الطبيعية لسورية.

طباعة