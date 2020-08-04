سلامي: الحرس الثوري مستمر على نهج المقاومة والتصدي للأعداء

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم أن نهج المقاومة الذي سار عليه قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ما زال مستمراً ولن يتغير أبداً.

وقال سلامي في تصريح على هامش مراسم بدء أعمال معرض تكريم ذكرى سليماني ونهاية تنظيم “داعش” الإرهابي: إن خطأ الأعداء في حساباتهم يتمثل في استراتيجياتهم وتوقعاتهم حيال الشعب الإيراني حيث يتصورون أن استشهاد العظماء يؤدي إلى توقف حركة الثورة إلا أن الواقع والتاريخ دللا خلال العقود الأربعة الماضية على أن الشهادة كانت بمنزلة المحرك لقوة المقاومة ودفاع الشعب الإيراني العظيم.

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن رجال المقاومة بقيادة سليماني ودعم من القوات المسلحة الإيرانية أحبطوا مخططات الأعداء في المنطقة ومحاولاتهم فرض حالة عدم الاستقرار فيها لمئات السنين، مشيراً إلى أن المعرض يبين ما قام به الأعداء من جرائم كبرى بحق شعوب المنطقة.

من جانبه نوه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بتضحيات سليماني ورجال المقاومة في صد تنظيم “داعش” الإرهابي ودحره، مبيناً أن المعرض يصور ما قامت به التنظيمات الإرهابية التكفيرية من جرائم وحشية سلبت بها الأمن والاستقرار من المنطقة.

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