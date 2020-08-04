آخر تحديث: 2020-08-04 20:27:17
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الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء مساء اليوم في قصر بعبدا.. ورئيس الحكومة حسان دياب يعلن يوم غد يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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