وزير الصحة اللبناني: سقوط مئات الجرحى وأضرار مادية كبيرة جراء انفجار في مرفأ بيروت

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذى وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت تسبب بسقوط مئات الجرحى وأضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا.

وقال حسن في اتصال هاتفي مع قناة المنار اليوم:”نحن بصدد تقييم الأضرار وإن كل المستشفيات الحكومية والخاصة تفتح أبوابها لاستقبال الحالات المصابة وتقديم الاسعافات الأولية”.

وأشار حسن إلى أن كل المؤسسات الصحية المدنية من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وسيارات الإسعاف تحركت باتجاه المنطقة وهي تجول لنقل المصابين والمسارعة إلى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

ووقع انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت جراء اندلاع حريق في العنبر رقم 12 في مستودع للمفرقعات في المرفأ.

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